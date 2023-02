VASTO – La dirigenza della Vastese Calcio sarà dimissionaria: il titolo della società abruzzese verrà consegnato nelle mani del Sindaco. Segue il comunicato:

“Lunedì mattina 13/02/2023 la dirigenza sarà dimissionaria e consegneremo il titolo nelle mani del Sindaco di Vasto.

Non è possibile e tollerabile essere messi sempre in secondo piano e dover pagare per colpe non nostre. Sarebbe stato auspicabile, da parte delle autorità, come del resto è stato sempre fatto in precedenza, un tavolo tecnico per discutere dell’organizzazione della gara, ma in questo caso sono stati anteposti i problemi degli altri e non quelli di chi come noi, con tanti sacrifici, porta avanti una realtà calcistica.

Amareggiati e soprattutto delusi, rimetteremo nelle mani del Sindaco il titolo, sperando che ci sia qualcun altro disposto a valorizzare il Calcio in Città, che accetti, senza batter ciglio, decisioni non compatibili con quello che è il normale svolgimento di un’attività sportiva

Franco Bolami”