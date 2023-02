SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riunione Delegazioni Trattanti dell’8 febbraio 2023, “Iniziativa indebita” – risponde la dottoressa Carignani, Commissario Ast per la provincia di Ascoli Piceno, a 5 organizzazioni sindacali. Segue la lettera:

«Al Rappresentante Territoriale F.P. CGIL Viola Rossi

Al Rappresentante Territoriale CISL. FP Giorgio Cipollini

Al Rappresentante Territoriale UIL FPL Paolo Sabatini

Al Rappresentante Territoriale UGL SALUTE Benito Rossi

Al Rappresentante Territoriale FIALS Fausto Menzietti

Con riferimento alla nota del 9 febbraio 2023 delle 00.SS. in indirizzo, il Commissario rappresenta che l’incontro, convocato con nota prot.n. 6940 del 31 gennaio 2023, prevedeva la discussione di argomenti sollecitati dalle stesse OO.SS. e richiesti per la discussione al Commissario sia con note dirette o a mezzo stampa. Nel corso della esposizione delle questioni e delle comunicazioni conseguenti che il Commissario stava fornendo, le scriventi 00.SS. hanno deciso di abbandonare volontariamente l’incontro. Poiché gli argomenti in discussione non avevano nessuna caratteristica di “confronto” o “contrattazione” ma consistevano in doverose comunicazioni ed informazioni che il Commissario stava fornendo alle Delegazioni Trattanti, l’incontro è proseguito con le OO.SS. e componenti RSU rimanenti fino ad ultimare la disamina di tutti i punti all’Ordine del Giorno.

La volontà del Commissario è sempre stata finalizzata alla costruzione di corrette relazioni, di un dialogo costruttivo e trasparente improntato alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi e del rispetto dovuto agli organismi rappresentativi dei lavoratori e della parte datoriale con la piena consapevolezza della necessità di discutere, affrontare e condividere con questi le numerose problematiche della AST.

Distinti saluti.

Il Commissario AST Ascoli Piceno

Dr.ssa Vania Carignani»