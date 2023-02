CUPRA MARITTIMA – Avrebbe potuto provocare danni ingenti la caduta di un pino, verificatasi nella mattinata di oggi, venerdì 10 febbraio a Cupra Marittima. L’albero è venuto giù nei pressi di via Gorizia, a poca distanza dalla chiesa di San Basso. Fortunatamente, non si registrano danni a cose o persone. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, ma date le circostanze il loro intervento non è stato necessario.