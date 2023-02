GROTTAMMARE – Nella tarda serata di ieri, poco dopo le ore 23, un uomo alla guida di un furgoncino Fiat ha perso il controllo del proprio mezzo, schiantandosi contro cinque auto in sosta nei pressi del Centro Commerciale L’Orologio, in via D’Azeglio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, illeso il conducente, per il quale non è stato necessario l’intervento dei Sanitari.