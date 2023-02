SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket in vista della gara contro la Virtus Civitanova, in programma per domenica 12 febbraio alle ore 18 presso il PalaRisorgimento di Civitanova Marche.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato la guardia lettone classe 2006 Diks Janis Bortnikovs, di seguito le sue dichiarazioni.

Bortnikovs: “Mi piace molto l’Italia, è una bella nazione e sto imparando la lingua. Per me è molto difficile vivere da solo perché la mia famiglia e i miei amici sono in Lettonia. È una nuova esperienza, nuovi amici e nuovo allenatore. Il campionato? Mi piace giocare in Serie C Gold perché è più difficile e posso migliorare in tutto. Il coach mi ha aiutato molto e sono migliorato grazie a lui. Sono cresciuto tatticamente, sono più forte e più veloce. Virtus Civitanova? Vediamo come andrà, giocheremo nel migliore dei modi”.