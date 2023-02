SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave accaduto presso il Parco “Cerboni”, dove un gruppo di giovani ha danneggiato la struttura principale della Sambenedettese Basket. Diversi i danni riportati al container sala macchina, al sistema di allarme e alle telecamere di sicurezza. Due le porte sfondate, rotti i serramenti e i lucchetti. Di seguito il comunicato della società rossoblu.

“Nella giornata di venerdì 3 febbraio alle 17.30 circa, presso il Parco “Cerboni” un gruppo di ragazzi ha causato dei danni alla struttura principale della Infoservice Sambenedettese Basket. I giovani, identificati dalle telecamere di sicurezza, hanno danneggiato diverse parti della struttura come il container sala macchina, il sistema di allarme, sfondato due porte rompendo serramenti e lucchetti, lanciato dei sassi contro i sistemi di videosorveglianza. La società, dispiaciuta ed indignata, denuncia i fatti accaduti, nonostante abbia già sporto querela, si muoverà per vie legali nelle sedi opportune per mettere fine a questi eventi che più di una volta sono stati replicati”.