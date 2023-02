MONTEPRANDONE – Dopo due settimane si torna in campo e per l’Handball Club Monteprandone ritrova il Colle Gioioso.

Sabato 11 febbraio alle 18 i verdi, penultimi in classifica, aspettano i Lions Teramo, terzultimi, 3 punti sopra, per la sesta giornata di ritorno. Tappa salvezza fondamentale per gli uomini di coach Andrea Vultaggio, reduci dall’immeritata sconfitta di Parma. Uno scivolone che ha pure lasciato qualche strascico, visto che l’ala sinistra Giulio Forlini è stato assai discutibilmente squalificato per due giornate.

Monteprandone è chiamato a confermare la voglia e la determinazione visti in Emilia a fine gennaio.

Sabato, al solito, ingresso gratuito al palazzetto di via Colle Gioioso.