Pillole news. Samb, nessun bonifico ai calciatori che però scenderanno in campo

Non è risultata veritiera la voce che girava oggi sul pagamento da parte della società ai giocatori. Come preannunciato ieri,i rossoblu apriranno fra qualche giorno una vertenza contro Renzi & C., esattamente dopo le prossime due gare: lunedì 13 febbraio

di Redazione