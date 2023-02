SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Taglio del nastro oggi pomeriggio 9 febbraio per la rinnovata vasca al coperto della Piscina Comunale “Primo Gregori”.

Presenti il Sindaco Antonio Spazzafumo l’ Assessore ai Lavori pubblici, Antonio Capriotti, l’ assessore allo Sport, Cinzia Campanelli, l’onorevole Giorgio Fede e Don Francesco Ciabattoni, parroco della Sacra Famiglia, che ha benedetto la Piscina.

il Sindaco spazzafumo “Io faccio un grosso in bocca al lupo alle società sportive che che rinizieranno a frequentare questa struttura, e che possano ricreare quell’Entusiasmo di cui San Benedetto ha bisogno”

Precisa l’assessore Capriotti: “Questa struttura è passata da una classe energetica D ad una classe energetica A1. Il caldo cche sentiamo è dovuto quindi all’efficientamento energetico seguendo le linee guida del PNRR ogni volta che interrveniamo sulle strutture”

“E’ con molto entusiasmo e commozione che riconsegnamo l’impianto alla Città -aggiunge l’assessore Campanelli – consentitemi un Ringraziamento speciale all’ufficio Sport, perchè nell’ultimo mese e mezzo il lavoro è statpo tanto. Far ripartire un impianto del genere dopo 19 mesi è stato molto impegnativo. Ringrazio anche tutte le società sportive che ci hanno sostenuto.”

Ai microfoni di Riviera Oggi esprime la sua soddisfazione il presidente della cooperativa sportiva Cogese Fabio Eleuteri ” Finalmente la piscina riapre. Sono stati per noi tre anni durissimi, prima il Covid, poi quando dovevamo riprendfere le attività è arrivata la chiusura. Adesso abbiamo una struttura nuova, che è il massimo sotto il profilo della sicurezza, e per l’efficientamento energetico dovrebbe essere molto confortevole. Ci sono tutti i presupposti per ripartire e ricreare un bel movimento natatorio di utenza e di sport a 360 gradi. Siamo carichi anche se ci sono delle criticità da superare”