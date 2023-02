SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aggiornata la piattaforma digitale per l’accesso al porto di San Benedetto. Un lavoro di revisione normativa condiviso da Autorità di sistema portuale e Capitaneria di porto. Segue la nota:

«Un nuovo passo nel processo di digitalizzazione del porto di San Benedetto del Tronto. Grazie al lavoro di revisione normativa del regolamento per gli accessi allo scalo, condiviso dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale e dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, è stata aggiornata la piattaforma digitale dell’Adsp per l’ingresso in porto.

In funzione dal 6 febbraio, gli operatori, le imprese portuali e tutti coloro che ne hanno necessità, potranno avvalersi di un duplice servizio di assistenza da parte dell’Autorità di sistema portuale all’utilizzo della piattaforma, sia in fase di registrazione del profilo dell’utente sia nella fase di rilascio dei permessi. Le informazioni e l’assistenza tecnica-operativa saranno fornite da due addetti del nuovo Ufficio permessi Adsp, dedicati a questo servizio.

L’Autorità di sistema portuale ha già inoltrato agli utenti dello scalo sambenedettese registrati, tramite mail, le linee guida per l’utilizzo della piattaforma aggiornata. Qualsiasi informazione potrà essere richiesta alla mail ufficiopermessi@porto.ancona.it. Il prossimo passaggio di revisione della piattaforma digitale riguarderà il porto di Pescara.

“La digitalizzazione delle procedure amministrative degli scali e lo snellimento di quelle già esistenti nascono dal bisogno di migliorare l’organizzazione e la gestione di ogni sistema portuale sulla base dell’evoluzione delle tecnologie e delle esigenze di semplificazione e velocizzazione – afferma Vincenzo Garofalo, presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. Un processo di ammodernamento che contribuisce ad aumentare le condizioni di sicurezza in ambito portuale e che coinvolge la portualità nazionale come fattore di sviluppo degli scali”».