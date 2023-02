SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 13 febbraio il Monumento al Pescatore si illuminerà di viola in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia promossa dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia – LICE e l’Associazione Marchigiana lotta Contro l’Epilessia – AMCE.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare la popolazione sui pregiudizi e sullo stigma ancora presenti riguardo a questa malattia nonostante i progressi scientifici e sociali. L’epilessia è una problematica neurologica che colpisce l’1% della popolazione mondiale e impatta in maniera significativa anche sulla sfera sociale e psicologica delle persone. Da sempre oggetto di pregiudizi, a oggi sono ancora molto diffuse le errate convinzioni che si tratti di una malattia mentale e che sia sempre trasmessa geneticamente.

Le persone che ne soffrono vengono così discriminate, con conseguente isolamento sociale, difficoltà nel trovare impiego e mantenere rapporti sentimentali stabili. Per questi motivi si tende a nascondere la malattia e così facendo si riducono le possibilità di cura e di guarigione e si corre il rischio di sviluppare psicopatologie di tipo depressivo e ansioso.