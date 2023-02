FERMO – Patenti e banconote false, preziosi rubati venduti ai “Compro Oro”. I Carabinieri di Fermo denunciano 3 persone. Segue la nota dell’Arma:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nei giorni scorsi, i Carabinieri del Provinciale di Fermo hanno intensificato l’attività di controllo del territorio al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa. Nell’ambito del servizio, a Montegiorgio la locale Stazione Carabinieri ha denunciato un uomo classe 1975 per uso di atto falso: durante un controllo stradale, mentre era alla guida della propria autovettura l’uomo ha esibito ai militari un documento di guida di nazionalità polacca, risultato contraffatto. La patente falsa è stata sequestrata. A Montegranaro i Carabinieri di quella Stazione hanno invece denunciato un 30enne del posto, già gravato da precedenti analoghi, per spendita di monete falsificate. L’uomo veniva identificato come autore del pagamento effettuato poco prima presso un esercizio pubblico (per l’acquisto di una pizza ed una bevanda) con una banconota da 50 euro, poi sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti tecnici inerenti alla classe di contraffazione. Si raccomanda la massima attenzione nel verificare sempre la genuinità dei contanti ricevuti in occasione di compravendite presso esercizi commerciali e si invitano i cittadini a segnalare eventuali simili episodi. Ancora a Montegiorgio i Carabinieri della Stazione hanno denunciato per ricettazione continuata un 20enne albanese il quale in più circostanze aveva venduto a dei negozi di “Compro Oro” della Provincia, alcuni monili risultati poi provento di due furti in abitazione commessi a Montegiorgio e a Servigliano».