SAN BENEDETTO DEL TRONO – La sezione di A.I.A. – F.I.G.C. di San Benedetto del Tronto informa che lunedì 13 Febbraio 2023, parte il Corso per Arbitri di Calcio completamente gratuito.

Il corso è rivolto a ragazze e ragazzi con un’età compresa tra i 14 ed i 40 anni.

Inoltre, è possibile partecipare anche se sei un calciatore, in quanto è ammesso il doppio tesseramento fino al compimento del 18 esimo anno di età.

Le lezioni bisettimanali si svolgeranno ogni lunedì e il venerdì dalle 18:30 alle 20:15 per 8 settimane c/o i locali sezionali all’interno del Palasport “Speca” a San Benedetto del Tronto.

Dopo il superamento degli esami avrai a disposizione abbigliamento tecnico sia per le gare, che per l’allenamento, iniziare a dirigere gare dal campionato giovanissimi con il supporto di un tutor nelle prime 5 prestazioni, la garanzia di un rimborso spese per ogni gara che sarai chiamato a dirigere, la Tessera FIGC che ti darà il diritto di accedere in maniera gratuita a tutti gli stadi d’Italia, un Polo di allenamento gratuito dove verrai seguito da un preparatore laureato in scienze motorie associato al diploma ISEF, per prepararti al meglio atleticamente, la possibilità di maturare crediti scolastici esterni e poter convertire le ore in alternanza scuola – lavoro visto che il corso fa parte di un Progetto indetto dal MIUR e tanto divertimento e belle amicizie nelle varie attività ricreative.

Oltre a fare sport in una maniera diversa, acquisisci conoscenza regolamentare in un mondo pieno di polemiche e dibattiti ottenendo l’opportuna competenza tecnica.

L’Associazione Italiana Arbitri ti sta aspettando!

Per contatti e informazioni via telefono e/o WhatsApp il numero è 3492110425.

Inoltre, potete seguire la sezione A.I.A. di San Benedetto del Tronto sui social.

Facebook: @aiasbt. Instagram: @aia_sbt.

Per maggiori info visita https://corsoarbitro.com/