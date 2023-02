SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono le sedute di allenamento per la Infoservice Sambenedettese Basket, che inizia a preparare la gara contro Virtus Civitanova, in programma per domenica 12 febbraio alle ore 18 presso il PalaRisorgimento di Civitanova Marche.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato coach Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “Al momento parlare dei risultati della Serie C perde d’interesse ma cerchiamo di tenere quello che c’è di buono ovvero l’esordio di altri ragazzi del duemilasette. Il nostro settore giovanile continua a far uscire dei giocatori validi per il futuro, abbiamo fatto esordire tanti giovani in prima squadra. Quest’anno siamo partiti anche con i corsi femminili che si tengono a Grottammare alla Palestra “Leopardi”. Il futuro della pallacanestro deve essere sia maschile che femminile qui a San Benedetto e abbiamo allenatori qualificati come Piero Bianchi che è la punta di diamante ma non l’unico. Virtus Civitanova? È una corazzata che al momento non presenta punti deboli. Personalmente ho fiducia di fare una buona partita, vedendoli anche giocare all’andata abbiamo dimostrato di accoppiarci meglio con loro rispetto ad altre corazzate. Vogliamo fare la nostra gara cercando di fare una bella figura”.