SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Weekend di sorrisi per la Riviera Samb Volley, grazie alle prestazioni delle squadre maschile e femminile impegnate in Serie C. I rossoblu della Farmacia Amadio Rsv iniziano al meglio la fase playoff con una netta vittoria casalinga contro Terra dei Castelli.

Le rossoblu di coach Maurizio Medico, invece, concludono la fase regolare con un’emozionante vittoria al Palazzetto dello Sport.

Serie C Maschile

Farmacia Amadio Rsv – Terra dei Castelli Volley 3-0 (25-21, 25-16, 25-21)

Inizia con una splendida vittoria l’avventura della nostra C maschile nella fase finale. Il commento di Coach Rocco Netti:

“Vittoria doveva essere, dopo il trend positivo delle ultime partite, e vittoria è stata. Sono soddisfatto della prestazione, arrivata contro una squadra che aveva ben figurato nella fase a gironi. I tre punti ci danno entusiasmo per preparare al meglio il ritorno di Coppa contro Macerata e poi la trasferta nello storico (e ostico) campo di Falconara”.

Serie C Femminile

Happy Car Rsv – Pallavolo Castelferretti 3-0 (25-18, 25-19, 25-21)

La Happy Car Rsv chiude in bellezza la fase regolare della Serie C Femminile. Il 3-0 contro Castelferretti, ottenuto nella suggestiva cornice del Palazzetto dello Sport, certifica l’ottima stagione delle rossoblu che ora daranno battaglia nella fase playoff. Il commento di Coach Maurizio Medico:

“Queste ragazze non mollano di un centimetro. Nonostante fosse una gara ininfluente ai fini della classifica, ed io stesso ero portato a viverla con più leggerezza, hanno messo in campo un’intensità pazzesca e il risultato ne è conseguenza. Sappiamo benissimo che l’obiettivo che avevamo è stato più che raggiunto, eppure il gruppo non rinuncia all’idea di sognare qualcosa di importante nei playoff. Tutto questo è bellissimo, non penso di aver mai visto un gruppo così.

La partita non è mai stata in discussione: le nostre sono state ottime in ricezione e nella distribuzione del gioco. Giocare al Palazzetto è stato stupendo: ti senti parte della città, anche il pubblico approccia la gara in modo diverso. Per me sarebbe un sogno portare tanta gente al PalaSpeca, ci proveremo con tutte le nostre energie”.