SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la V edizione di “In Art”, la rassegna letteraria e musicale a cura dell’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, manifestazione che quest’anno si articola in “In Art Teatro” e “In Art Winter”.

Domenica 12 febbraio al Pub Medoc di San Benedetto è in programma il terzo appuntamento di In Art Winter, intitolato “Il suono della natura”, con Andrea Salvucci, Davide Rondoni e Alessia Martegiani Trio. Alle 18,30 Andrea Salvucci presenterà la mostra fotografica “Natura Umana”; alle 19,15 Davide Rondoni presenterà il libro “Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti” (Fazi Edizioni). Dialogherà con gli ospiti Gianni Balloni. Alle 22, con “Camille, 8 piccole sculture musicali”, ci sarà in concerto Alessia Martegiani Trio, composto da Alessia Martegiani (voce), Fabrizio Mandolini (sax) e Massimliano Coclite (piano/keyboards).

Andrea Salvucci, accanto alla professione di psicologo, ha sempre coltivato l’interesse per la fotografia sia come pratica personale sia come strumento terapeutico. Ha cominciato a scattare da ragazzo prediligendo foto di strada e di viaggio, per poi approfondire negli ultimi anni lo studio del reportage. Attualmente sta portando avanti progetti su tematiche ambientali, stili di vita e modelli di sviluppo sostenibili. Il suo precedente lavoro fotografico “Re-Nature” è stato premiato come miglior Portfolio all’interno del Congresso regionale F.I.A.F. Marche.

“Natura Umana” prende spunto dalla storia di Francesca e Dino, una giovane coppia che ha scelto di rilevare delle terre incolte situate nella campagna marchigiana e di dedicarsi alla loro cura e rigenerazione come via concreta per vivere in comunione con la Natura. Negli anni il progetto iniziale si è esteso ed è nata l’Officina agri-culturale “Il Salto”, un luogo di incontro dove una moltitudine di persone, amici, collaboratori e soprattutto volontari provenienti da ogni parte del mondo, cerca un’esperienza di profonda condivisione di vita naturale.

Davide Rondoni ha pubblicato diversi volumi di poesia: “La natura del bastardo” (Mondadori 2016), “Il bar del tempo” (Guanda 1999), “Avrebbe amato chiunque” (Guanda 2003), “Compianto, vita” (Marietti 2004), “Apocalisse amore” (Mondadori 2008), “Le parole accese – per ragazzi” (Rizzoli 2008), “3. Tommaso, Paolo, Michelangelo” (Marietti 2009), “Rimbambimenti” (Raffaelli 2010), “Si tira avanti solo con lo schianto” (WhiteFly 2013), “Cinque donne e un’onda” (Ianieri 2015), con i quali ha vinto i maggiori premi di poesia in Italia. È tradotto in vari paesi del mondo in volume e rivista. Collabora a programmi di poesia in radio e tv (Rai, Sky, tv2000, San Marino RTV) alla scrittura di film e di mostre high-tech experience e ad alcuni quotidiani come editorialista. Ha fondato il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista “clanDestino”. Ha pubblicato anche volumi di saggi e testi di narrativa. È autore di teatro e di traduzioni (Baudelaire, Rimbaud, Péguy, Jiménez, Shakespeare e

altri). Ha partecipato a festival internazionali di poesia in molti paesi.

Alessia Martegiani si avvicina giovanissima alla musica cominciando con lo studio del pianoforte. Si appassiona presto delle canzoni dei grandi autori brasiliani studiandone i ritmi e le sonorità, perfezionando la conoscenza del repertorio bossanova e samba cançao, anche in Brasile, dove vive diversi mesi nel 2000, collaborando con diversi musicisti brasiliani. In Italia ha cantato in diverse formazioni e con musicisti quali: Massimo Manzi, Luca Bulgarelli, Mauro De Federicis, Paolo Di Sabatino e Fabrizio Bosso. Ha ideato con Massimiliano Coclite e Bruno Marcozzi il progetto “TremAzul”, con il quale ricerca e progetta esperienze musicali dal 2001. Dal novembre 2014 ha un

progetto stabile con il polistrumentista (flauto, chitarra e pianoforte) Nicola Stilo col quale si esibisce in vari club e festival jazz, tra i quali il prestigioso jazz club Montmartre di Copenaghen. Per il teatro ha partecipato allo spettacolo “Bassa Continua, Toni sul Po” del regista Mario Perrotta (Ubu Teatro 2013). È coautrice del progetto “Quartetto tetro” della regista e attrice Valentina Nibid. È docente di canto jazz al conservatorio “G.Braga” di Teramo.

Fabrizio Mandolini, sassofonista, compositore, produttore, band leader. Dopo aver lavorato sin da giovanissimo nell’ambito della musica pop italiana al fianco di nomi quali Pierangelo Bertoli, Luca Carboni, Mimmo Locasciulli, Roberto Vecchioni, Goran Kuzminacz, Tiromancino, Alex Britti, tra lunghe turnée in tutta Italia e ripetute incisioni discografiche come session-man, decide di approfondire gli studi musicali all’ estero. Inizia così un viaggio alla ricerca della propria “voce” musicale. Ha pubblicato due album, “Geometrie Semplici” e “La Spiga”. Tornato in Italia

definitivamente dal 2005, partecipa a svariati progetti musicali, che lo vedono passare con facilità dal jazz al pop (la più recente collaborazione lo vede impegnato come musicista aggiunto della band Tiromancino) e dalla musica sperimentale, alla composizione di colonne sonore per cortometraggi cinematografici.

Massimiliano Coclite, talento eclettico, pianista, cantante e compositore. Il suo percorso musicale è caratterizzato dalla varietà di esperienze: dalla partecipazione in gruppi pop, funky, blues e jazz ai concerti di musica classica, fino alla composizione e all’arrangiamento. Per vent’anni è stato programmatore e dimostratore internazionale per la Roland. Ha studiato pianoforte con alcuni tra i più noti pianisti a livello mondiale. Ha ottenuto inoltre importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e si è esibito come solista di musica da camera e in orchestre. Oltre ad aver composto colonne sonore per film e brani di musica classica, ha sperimentato anche la musica

elettronica e, negli ultimi tempi, si è dedicato con grande passione alla musica moderna, contaminando il pop e il jazz. Ha partecipato come cantante, pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra a diverse produzioni. È docente di canto Jazz al Conservatorio dell’Aquila.

“Camille” è un progetto musicale dedicato alla scultrice francese Camille Claudel. Personaggio di grande fascino e genialità, Camille ha vissuto nella sfolgorante Parigi di fin de siècle. Dopo la tormentata storia d’amore con il grande scultore Auguste Rodin, la disillusione della sua carriera artistica, il risentimento della famiglia, che non tollerava il suo stile di vita, Camille abbandona ogni legame con la società. Nel 1913 viene internata in una casa di cura e lì resta fino alla morte.

