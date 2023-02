SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ già sold out per il film “State buoni se potete”, che sarà sugli schermi del Palariviera di San Benedetto del Tronto, in anteprima assoluta, domenica 12 febbraio alle ore 15,30.

Il lungometraggio, tratto e rivisitato dall’omonimo film di Luigi Magni del 1984, è un bellissimo progetto dell’associazione XMano ODV – Genitori uniti per la disabilità e della compagnia teatrale “I Nosocomici” di Grottammare. Nato prima come laboratorio teatrale e poi trasformato in un lungometraggio, il film, girato anche presso la Fortezza di Acquaviva Picena, il Castello di Grottammare e l’Abbazia dei SS. Ruffino e Vitale di Amandola, ha mantenuto, però, sempre lo stesso obiettivo, cioè quello di dare a dodici ragazzi con abilità diverse dell’associazione la possibilità di calcare le scene e di recitare insieme a coetanei, ai siblings (fratelli e sorelle dei ragazzi con disabilità) e ad attori professionisti.

“State buoni se potete rappresenta un vero e proprio esempio d’inclusione sociale grazie alla disponibilità di tantissime persone che hanno prestato la propria opera volontariamente e in maniera gratuita, mettendosi in gioco, confrontandosi e relazionandosi con i ragazzi e le ragazze di XMano”, -ha dichiarato Franco Di Pancrazio, Direttore Artistico del Progetto. “Un lavoro che è stato dedicato a due figure importanti per tutti i partecipanti, dal primo all’ultimo, quali Ines Frassinetti e Mario Lanciotti, due persone speciali che troppo presto ci hanno lasciato- ha concluso.

“L’associazione Lido degli Aranci di Grottammare, che ha collaborato fattivamente al progetto ed è stata vicina e partecipe durante tutte le fasi, in prima persona al fianco del carissimo amico Franco, e che ha anche gestito tutta la parte della biglietteria e delle prevendite, è orgogliosa di aver partecipato a questo lavoro così importante e così bello. Ricordiamo poi che la conduzione dell’evento di domenica è stata affidata a un bravissimo artista e comico di fama nazionale, ma, soprattutto a un caro amico con un cuore grande, che è Stefano Vigilante – ha affermato il Presidente dell’associazione, Alessandro Ciarrocchi.