FERMO – Aggredisce l’ex compagna di fronte al figlio minore, la Polizia di Fermo fa scattare la procedura del “Codice Rosso”. Segue il comunicato della Questura:

«La Squadra Mobile fermana, alcuni giorni fa ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un quarantenne, responsabile dei reati di maltrattamenti in danno della ex compagna. L’indagine trae origine da una richiesta di intervento avanzata dalla vittima la quale contattava il 112 perchè intimorita dalle numerose e insistenti chiamate dell’uomo. In particolare la relazione sentimentale tra i due era stata interrotta da alcuni mesi e i due, già nella serata precedente, avevano avuto una discussione che passava alle vie di fatto in quanto la donna veniva aggredita fisicamente dall’uomo, dinanzi al figlio minore. In ragione dei fatti la pattuglia intervenuta sul posto avviava la procedura urgente denominata “Codice Rosso” motivo per cui l’Autorità Giudiziaria delegava indagini ulteriori da svolgere e gli investigatori della Squadra Mobile convocavano la donna per approfondire meglio la vicenda.