SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ora è ufficiale, sarà Salmo la star del prossimo San.B Sound: il rapper sardo salirà sul palco del “Mandela” venerdì 25 agosto. Segue il comunicato ufficiale:

”Il rapper Maurizio Pisciottu, meglio noto al pubblico come Salmo, ospite di Sanremo 2023, salirà sul palco allestito al campo sportivo “Nelson Mandela” venerdì 25 agosto alle ore 21 nell’ambito del “San.B Sound”, la manifestazione musicale lanciata lo scorso anno dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Best Eventi che, nella passata edizione, ha visto la partecipazione di artisti di punta della scena musicale italiana come Franco 126, Tommaso Paradiso, Rhove, Paky e Shiva.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock a esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il disco “FLOP”, uscito il 1° ottobre 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming.

I biglietti per lo spettacolo di Salmo saranno in vendita a partire da giovedì 9 febbraio, dalle ore 14, online sui circuiti Ticketone e Ciaotickets, e a partire da martedì 14 febbraio, dalle ore 11, in tutti i punti vendita autorizzati. Quest’anno, oltre al biglietto d’ingresso comune, venduto al prezzo di € 35,00 oltre ai diritti di prevendita, gli spettatori potranno acquistare il biglietto per la PIT area al costo di € 55,00 più diritti di prevendita.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare direttamente l’organizzatore Best Eventi al numero di telefono 085 9047726 oppure visitare il sito web www.besteventi.it.

Anche per il 2023, dunque, l’impianto sportivo dedicato al rugby del quartiere Agraria tornerà a trasformarsi in una vera e propria arena, pronta ad accogliere i fan che si uniranno alla manifestazione. “Se alla vigilia della prima edizione c’era naturalmente un po’ di ansia per capire come sarebbe andata, affrontiamo il San.B Sound 2023 forti del clamoroso successo dello scorso anno – dice l’assessore al turismo Cinzia Campanelli –. Questo festival rappresenta una scommessa vinta, sia per la formula sia per lo spazio individuato. Il “Mandela” ha rappresentato una felicissima intuizione, ha potenzialità enormi che puntiamo quest’anno a sfruttare molto di più con gli opportuni accorgimenti tecnici. Quella di Salmo è la prima data che ufficializziamo, presto il cartellone sarà completo ma posso anticipare che il San.B Sound 2023 sarà veramente entusiasmante”.