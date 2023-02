VASTO – Tutto pronto all’Aragona per Vastese-Porto d’Ascoli, match valido per il recupero della terza giornata di ritorno, rimandato per neve.

NOTE

La sfida sarà diretta dall’arbitro Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, con assistenti Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia e Giuseppe Fanara di Cosenza.

FORMAZIONI

VASTESE (4-3-3): Del Giudice (01), Tracchia (07), Montebugnoli (02), Maiorano, Altobelli, D’Angelo, Nacci, Bracaglia (03), Kyeremateng, De Cerchio, Busetto. All. Alessandro Lucarelli. A disp. Salvati, Minchillo, Gomes, Frangella, Sansone, Martiniello, Orchi, Menna, Sandomenico.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Pasqualini, Sensi, Rossi, Battista, D’Alessandro, Zoboletti (05), Buonavoglia (01), Rovinelli (02), Spagna, Pietropaolo (03). All. Davide Ciampelli. A disp. Capriotti, Petrini, Passalacqua, Verdesi, Napolano, Parolisi, Evangelisti, Girolami, Fratini.

ANGOLI

2-2

MARCATORI –

Assente per squalifica bomber Di Nardo autore fino ad ora di 9 centri. L’attacco di mister Lucarelli è affidato dunque al neo arrivato Kyeremateng, L’attaccante italo-ghanese, classe 1991, vanta esperienze in Serie C (Monza, Montichiari, Treviso, Bellaria Igea Marina e Foggia) e D (Imolese, Rende, Nardò, Trento, Matelica, Vastogirardi e Savoia). Nel tridente sarà affiancato da De Cerchio e Busetto.

Per quanto riguarda il Porto d’Ascoli, lieve turnover per mister Ciampelli, che concede un turno di riposo a Napolano dopo i 90 minuti interi giocati a Fano, facendo partire il numero 10 dalla panchina.

A centrocampo confermata la coppia Rossi-D’Alessandro in mediana, mentre Pietropaolo, Battista e Buonavoglia avranno il compito di supportare l’unica punta Spagna al rientro da titolare.

Primo tempo bloccato con poche occasioni da entrambe le parti. La prima frazione, caratterizzata da molti duelli a centrocampo, finisce 0-0. L’unico vero tentativo pericoloso, è stato del Porto d’Ascoli con Battista che dopo un’azione insistita ha impegnato Del Giudice da buona posizione.

Nella ripresa la musica non cambia e la partita resta bloccata sullo 0-0. Battista resta il più ispirato ma viene puntualmente raddoppiato e accerchiato da maglie biancorosse e non riesce ad incidere. Sul fronte opposto la Vastese ha fatto troppo poco per meritare i tre punti nell’arco di 90′, con la coppia Sensi-Rovinelli che ha ben contenuto gli attacchi abruzzesi.

Un punto che permette al Porto d’Ascoli quantomeno di tornare a muovere la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, ma l’attacco resta ancora a secco per la quarta partita di fila. Per la Vastese si tratta invece del secondo pareggio interno su due da quando è tornata a calcare il manto dell’Aragona dopo i lavori, dopo l’1-1 contro l’Avezzano.

Con questo punto gli orange riagganciano l’Alma Juventus Fano in classifica a quota 32, a due lunghezze dall’ultimo slot play off occupato ora dal Matese. Saranno proprio i verde oro i prossimi avversari in campionato al Riviera del Porto d’Ascoli, domenica 12 febbraio, in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave play off.