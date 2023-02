LOS ANGELES – Il corto Verso Casa è stato selezionato al Filming Italy Los Angeles Festival, creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, in collaborazione con Apa (Associazione Produttori Audiovisivi), che si terrà dal 28 Febbraio al 4 Marzo 2023.

Il cortometraggio Verso Casa, diretto da Giulia Casagrande, con Diane Fleri, Isabella Carloni e Daniela Sciamanna, e prodotto da Piceni Art For Job, sarà quindi presente all’ottava edizione della manifestazione che a Los Angeles promuove l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, e che sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema Programma, ricchissimo per l’edizione 2023 di Filming Italy Los Angeles Festival: oltre 60 titoli fra film, serie tv, cortometraggi, docu-film.

In programma un omaggio a Gina Lollobrigida, mentre Giancarlo Giannini sarà premiato alla carriera il 3 marzo. Il 6 marzo avrà luogo la cerimonia di posa della Stella a lui dedicata sulla Walk of Fame di Hollywood. Nell’ambito di eventi di risonanza internazionale, Verso Casa è stato selezionato

inoltre al Festival Internazionale del Cinema di Salerno, all’Oaxaca FilmFest in Messico, e allo Short Film Market, il mercato internazionale del Festival du Court- metrage de Clermont-Ferrand, il più importante festival di cortometraggi al mondo.

Ha vinto il premio della giuria nella X° edizione del Vittoria Peace FilmFest, che si è svolto a Vittoria (RG) in Sicilia. Ed è stato proiettato ad Ancona al Corto Dorico FilmFest, uno degli appuntamenti più attesi dagli autori e dagli amanti del cinema d’autore, all’interno della sezione Territori, dedicata a cortometraggi girati nelle Marche. Sempre sul territorio marchigiano, il corto Verso Casa ha preso parte alla serata speciale dedicata al cinema d’autore made in Senigallia, alla sala cinematografica Piccola Fenice.

La storia di Verso Casa si svolge nelle campagne marchigiane: Silvia – interpretata da Diane Fleri – dopo molti anni trascorsi all’estero, torna nelle Marche insieme alla figlia Aurora. Al centro di Verso Casa la storia intima e delicata di rapporti familiari, di riappropriazione di luoghi, equilibri e punti di riferimento.

Da anni Giulia Casagrande indaga storie di luoghi, radici e memorie degli abitanti e dei paesaggi in cui è nata e cresciuta, le Marche. Verso Casa, scritto dalla regista insieme a Silvana Tamma, è ambientato in un giardino in autunno. Qui le dinamiche familiari si dipanano, gli antichi conflitti emergono e nel paesaggio circostante un senso nuovo di libertà e di appartenenza sarà scoperto dai personaggi.

Il cast tecnico di Verso Casa, come per gran parte delle produzioni firmate Sandro Angelini – Piceni Art For Job, è prevalentemente marchigiano e composto da: Leonardo Accattoli – organizzatore; Alberto De Angelis – direttore di produzione; Eugenio Cinti – DOP; Laura Perini – scenografo; Giulia Binario – aiuto regia; Michele Conti – fonico; Giulia Cerro – focus puller; Alessandro Muscolini – aiuto operatore; Marika Gatti – casting director; Mirta Marzetti – segretaria di edizione; Arianna Semplici – trucco e parrucco; Giorgia Stella – costumista; Giulia Conti – runner; Edoardo Pasquini – runner 2; Laura Ricci – ufficio stampa; Walter Malavolta – grafiche; Maurizio Bizzarri – amministrazione; Francesca Morganti – assistente alla produzione; Chiara Chiovini – web e social media.