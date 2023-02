SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 7 febbraio, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– la presa d’atto dei servizi non interrompibili svolti da Picenambiente spa tra il 2017 e il 2020 in ambito portuale e del relativo compenso erogato dall’Autorità di Sistema;

– gli indirizzi per il funzionamento della piscina comunale “Primo Gregori” in seguito alla riapertura dell’impianto dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione della struttura a copertura della vasca interna. Tra le altre indicazioni, la delibera individua la riapertura al pubblico per attività di nuoto libero dal 9 febbraio 2023, giorno della riapertura, e la ripresa delle attività delle associazioni sportive dal 13 febbraio 2023, nonché la conferma delle assegnazioni degli spazi acqua alle società concessionarie fino al 31 luglio prossimo;

– il programma delle iniziative in programma per il periodo delle feste di Carnevale 2023.