SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parte la nuova edizione del progetto “Enoturismo marche: dalla vigna alla tavola”, un excursus enogastronomico di dieci serate, nel Piceno, che diventeranno preziose occasione per valorizzare i prodotti tipici marchigiani.

Il progetto nasce con la finalità di avviare un’azione promozionale specifica per il settore vitivinicolo di qualità marchigiano e per le sue produzioni agroalimentari, per evidenziarne le eccellenze e le bellezze attraverso il connubio tra ristorazione, cantine, birrifici agricoli e artigianali e produttori di qualità delle Marche.

Due sono gli eventi previsti per il mese di febbraio, entrambi organizzati a San Benedetto del Tronto. Il primo, venerdì 17, presso la locanda “Zona Franca”, in via Santa Lucia 21, ed il secondo, 24 febbraio, presso il ristorante “Cucina al Porto” in via Cristoforo Colombo, 109. Quattro gli appuntamenti per il mese di marzo ed altri 4 per aprile.

10 eventi di promozione turistica, dunque nel Piceno, organizzate dalla ditta capofila Amici Anna, per rilanciare il territorio e valorizzarne i suoi prodotti tipici con il coinvolgimento della ristorazione e degli operatori turistici.

Ogni appuntamento darà dunque la possibilità di fare un “salto” nella geografia gastronomica locale e soprattutto di compiere un viaggio emozionale grazie anche al racconto e all’esperienza di vari professionisti.

Lo scopo finale è quello di essere consapevoli di ciò che si è, delle proprie pietanze, dei propri aromi e dei propri colori, che nel suo insieme costituisce il primo passo necessario verso l’impero nella tutela e la conservazione del patrimonio del territorio, il vero tesoro in cui e di cui si vive.