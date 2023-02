SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Heroes and Monsters, la band di Stef Burns fa tappa al Flow Rock Live. Il chitarrista, tra le altre cose membro ormai storico della band di Vasco Rossi, sarà a San Benedetto sabato 11 febbraio. Di seguito, il comunicato:

«C’è grande attesa a San Benedetto per l’arrivo degli Heroes and Monsters, la band statunitense, formata da Stef Burns, Will Hunt e Todd Kerns, che dopo il successo radio dei singoli tratti dall’album uscito a gennaio è partita con l’Italian Invasion Tour. A ospitare l’evento sabato 11 febbraio sarà il Flow Rock di Porto d’Ascoli, locale che ormai ha abituato la sua clientela a una serie di live imperdibili, mentre l’organizzazione è a cura della New Shady Events di Alessandra Camaioni, in collaborazione con Gianluca Salvi, Franco Sgattoni e dei proprietari del Flow, Monica e Luca Trovarelli. Todd Kerns è un polistrumentista, cantante, cantautore e produttore ed è stato il bassista e il cantante di Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators e il frontman della band The Age Of Electric, della band dell’ex chitarrista dei Kiss Bruce Kulick e del suo supergruppo canadese, Toque. Il chitarrista Stef Burns ha suonato con artisti del calibro di Sheila E., Berlin, Huey Lewis & The News, Y&T, con cui ha registrato quattro album e Alice Cooper, per cui ha anche suonato negli album Hey Stoopid e The Last Temptation. Nel 1986/87 Stef suonò con i Berlin e andò nuovamente in tour attraverso America, Giappone ed Europa, in concomitanza con la pubblicazione della colonna sonora del film Top Gun (incisa da lui) che comprendeva la celebre hit Take My Breath Away. Attualmente Stef suona con la superstar del rock italiano Vasco Rossi e ha anche una sua band, la Stef Burns League. Il batterista Will Hunt, membro degli Evanescence con cui ha iniziato a suonare nel 2007, si è esibito anche con Dark New Day, Skrape, Staind, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee, Slaughter e ha suonato negli album di Black Label Society, Michael Sweet (Stryper), Dirty Shirley (George Lynch), Device (David Draiman dei Disturbed). Ad accompagnarli sul palco gli Open act, “gli scappati di casa” Franco Sgattoni, voce e frontman degli Hop Frog – Led Zeppelin Tribute band, degli Inn Rock Deep Purple Tribute e della Battle Ram, Roberto Cenci voce dei Maiden Division Iron Maiden Tribute, Fabrizio Sgattoni alla chitarra elettrica, Marco Ciabattoni e Fabrizio Panichi, rispettivamente batterista e bassista dei Vizi e Virtù. Sarà un concerto da non perdere, visto il mix dei loro stili musicali e la loro energia carismatica che sono già la garanzia di un rock duro, accattivante e diretto. Sponsor ufficiale dell’evento sarà la Lizard sedi del Piceno, sempre presente dove c’è la buona musica, mentre il costo del biglietto è di 10 euro. Prenotazioni ai numeri 0735/751361 – 347/1897087 – 347/4694928».