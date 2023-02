ARTENA – Due giorni emozionanti per i ragazzi del club di rugby di San Benedetto, che hanno partecipato al Torneo dei due Mari ad Artena. Le squadre under 13 e under 15 che sono partite alla volta di Roma erano miste, infatti i ragazzi del Rugby Ascoli hanno partecipato insieme ai compagni dell’Unione Rugby San Benedetto ed hanno affrontato i pari età dei Lupi Frascati e gli Artena Red Blu.

Sono state partite combattute, piene di grinta e di voglia di vincere, che hanno mostrato come anche i giovanissimi siano già padroni delle tecniche di gioco e creando ottime promesse per il futuro. L’abbondante Terzo tempo a fine torneo, arricchito dalle olive donate dalla macelleria Strozzieri per i rugbisti romani, dal campo di rugby si è spostato poi nel centro storico di Artena, dove in novanta tra ragazzi, allenatori e genitori del piceno hanno cenato e visitato il Museo del Rugby ‘Fango e Sudore’. Il gruppo è stato accompagnato nella visita dal presidente Corrado Mattoccia, il quale ha incantato tutti i presenti con i racconti storici e gli aneddoti sulle maglie ed i cimeli del rugby presenti nelle teche. A fine serata molti dei ragazzi sono poi stati ospiti nelle famiglie di Artena, che li hanno accolti per la notte, vivendo un’esperienza nuova e particolare.

La trasferta laziale è proseguita la domenica allo stadio Olimpico, dove l’Italia ha giocato una partita esaltante nel primo match del 6 Nazioni contro la Francia, e che pur non raggiungendo la vittoria, ha esaltato i ragazzi che sugli spalti hanno tifato fino a perdere la voce.

L’impegno che il Club sambenedettese porta avanti con tenacia è quello di unire i ragazzi del territorio, permettendo attraverso tutte le attività svolte, di creare ed evolvere il movimento del rugby, sia come punto di riferimento sportivo, sia come progetto sociale per accrescere e migliorare lo stile di vita dei ragazzi e di tutti gli amici che frequentano il campo Mandela. Molte di queste attività sono possibili grazie al sostegno della Fi.Fa. Security, un partner attento alle tematiche e disponibile ad impegnarsi, che ha contribuito a far vivere questo fine settimana emozionante ai giovani rugbisti.