SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta stamattina 7 febbraio, la conferenza stampa per presentare la rimodulazione della Tari. A presentare le agevolazioni introdotte dall’Amministrazione Comunale nel Bilancio 2023 è l’assessore Domenico Pellei.

Il provvedimento mira a ridurre le tariffe in base alla composizione del nucleo familiare, tenendo conto della presenza di minori od anziani, anche in proporzione alla superficie dell’abitazione.

“Si riconosce anche il valore della natalità – dice l’assessore Pellei – che è un importante aspetto di carattere sociale”

I contribuenti troveranno lo sgravio direttamente in bolletta, in quanto i dati della composizione del nucleo familiare e della superficie dell’abitazione sono già in possesso dell’ufficio Tributi Per definire l’importo della Tari.

Le tariffe saranno rimodulate nella seguente maniera:

– riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per nuclei familiari composti da 6 o più componenti.

– diminuzione del 25% della parte variabile della tariffa per nuclei familiari composti da 5 o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 mq.

– mitigazione del 10% della parte variabile della tariffa, fino a un massimo di € 15,00 per:

nuclei familiari composti da 3 componenti, di cui un adulto e due minorenni, o da 2 componenti, di cui un adulto e un minorenne, dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 80 mq. alla data del 1° gennaio dell’anno di tassazione.

– nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui almeno uno ultra 75enne.

-riduzione del 15% della parte variabile della tariffa, fino a un massimo di € 15,00 per nuclei familiari composti da un solo componente ultra 75enne alla data del 1° gennaio dell’anno di tassazione.

– esenzione per la prima annualità di tassazione delle attività dell’imprenditoria femminile e dell’imprenditoria giovanile (di età inferiore ai 35 anni) aperte nel corso dell’anno 2023.

Inoltre sono state rimodulate le tarriffe per i Buoni Mensa secondo i seguenti criteri:

– aumento della fascia di esenzione totale da 7.000 a 10.000 euro di reddito ISEE

– riconoscimento di una fascia intermedia da 10.000 a 20.000 euro di reddito ISEE (anno 2022)