MONTEPRANDONE – Sabato 11 febbraio si terrà il secondo appuntamento della rassegna teatrale “Monteprandone in scena”. A salire sul palco del Centro Pacetti di Monteprandone sarà la compagnia “Artistica…mente” di Loreto con lo spettacolo dal titolo “Nove” di Edoardo Erba, per la regia di Antonella Pelloni.

E’ un fatto che abbiamo ormai tutti sviluppato una mente “social”. E’ un fatto che non abbiamo previsto di ritrovarci social-mente inetti. Inconsapevoli ci trasmettiamo il saggio non-sapere a suon di tweet, post e stories. Abbiamo reso vero solo ciò che è instagrammabile e non c’è più dramma che intacchi il guizzo sorridente dei nostri selfie. In “Nove” ci si chiede: esiste ancora una speranza di contaminazione alla nostra patina di apparenza? Riusciremo a svestirci dei nostri abiti superficiali tornando a scegliere, con il senso vero del gusto, ciò che ci rende felici? C’è una formula o un mantra capace di indicarci una via? Cosa ci riserva la fine di questa avventura? E la risposta della compagnia “Artistica..mente” è: Non siamo riusciti ad elaborare risposte, ma vogliamo non smettere di farci domande.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Costo del biglietto: 8 euro intero, 5 euro per over 65 e under 14, gratis per le persone con disabilità. Per info e prenotazioni 3471659688.

Ricordiamo che l’appuntamento è inserito nella rassegna teatrale organizzata dalla compagnia teatrale di Monteprandone “Anime sul Palco” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone e il patrocinio dell’Unione Italiana Libero Teatro (Uilt) e della Regione Marche, e in programma fino al 29 aprile 2023 presso l’Auditorium Centro Pacetti, in via San Giacomo 107, a Monteprandone.