E’ terminata con grandissimo successo la quarta edizione della Fiera degli Sposi, organizzata da Oriana Simonetti di Oriana Grandi Eventi. L’evento si è svolto sabato 4 e domenica 5 febbraio presso il Blu Palace di Mosciano, dove sono accorse moltissime coppie di futuri sposi. Una fortunata coppia si è aggiudicata un viaggio offerto dall’agenzia Travel Buy di Roseto.

Nell’ambito della fiera, le aziende espositrici hanno avuto la possibilità di trovare tantissimi nuovi clienti, mentre le coppie intervenute prossime al matrimonio hanno potuto trovare servizi, prodotti e forniture per coronare al meglio il loro sogno d’amore. Ai promessi sposi sono stati riservati dalle aziende degli sconti dedicati, dal 10 al 30%.

Sempre presente la wedding simplify by Oriana Simonetti, pronta a dare tanti consigli utili alle coppie. Una coppia di sposi fortunati ha addirittura ricevuto in regalo l’organizzazione completa del matrimonio!

La domenica pomeriggio è andata in scena la Sfilata di Moda Sposi, il fiore all’occhiello dell’agenzia “Oriana Grandi Eventi” con la presentazione di abiti da sposi uomo e donna delle nuove collezioni. La sfilata è stata aperta con un abito da Sposa Angels (realizzato da Oriana, stilista dal 1987 presso le Grand Chic di Bologna) indossato dalla bellissima modella Valentina Savastano, accompagnata dalle note della sua fantastica voce.

A seguire in passerella gli abiti di Alessandra Bruni e Fratelli Forti, Francesca Giò Atelier, con la presentazione di Maria Elena Costantini. Infine le collezioni di Lina Pediconi Atelier, presentata da Domenico Valentini. I gioielli indossati dalle modelle sono stati forniti dallo Scrigno dei desideri di Corropoli. Le acconciature sono state curate da Hair Bridal Stylist Evelina Parrucchieri e le musiche sono state a cura degli affermati Dj Patrik, Paolo, Simone, intervallate con lo spettacolo creativo di Lucia Postacchini.

Nemmeno il tempo di riposare, terminata la fiera, Oriana Simonetti è subito partita alla volta di Sanremo! L’Accademia AMC (Alta Formazione Artistica), di cui Oriana è titolare, è infatti partner ufficiale di CASA SANREMO LIVE BOX 2023.

Casa Sanremo Live Box è una importante vetrina musicale in cui, dal 7 all’11 febbraio, si esibiranno ben 16 nuove proposte della AMC: Castiello Noemi, Alessandro Merenda, Diego Muscella (Bellante), Elena d’Elia, Gabriele Larossa, Giada Del Carlo, Leonardo Orsogna, Laura Ubaldi (Ascoli Piceno), Matteini Giorgia, Simona Marconi (San Benedetto del Tronto), duo Federico Cassini e Marco Pariano, quartetto One Next Star (Alba Adriatica), gruppo XGiove (Porto San Giorgio), Monica Romeo, Priscilla Di Benedetto (Colonnella), Salvatore Arfè.

Un ringraziamento speciale da parte di Oriana Simonetti al Direttore artistico, il Maestro Ciro Barbato: “Grazie per averci scelto e un grazie speciale anche all’ufficio stampa e comunicazione, nella persona di Maria Puca che ci segue in ogni dettaglio, passo dopo passo. Grazie anche al Consorzio Gruppo Eventi nella persona del Presidente Vincenzo Russolillo e a tutto il suo Staff per concedere questo importante spazio promozionale ai nostri talenti, ai nostri ragazzi, ai nostri allievi che curiamo e che sosteniamo per poter dar loro un futuro professionale nella musica. Ci vediamo a Sanremo!”