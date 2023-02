SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo una nota del Comune di San Benedetto.

Al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività del settore giovanile della Sambenedettese Calcio e per non privare i giovani atleti della possibilità di continuare a disputare il campionato, il sindaco Antonio Spazzafumo si è adoperato come tramite tra il presidente della Sambenedettese Calcio Roberto Renzi, e Luigi Rapullino, CEO di Sideralba, azienda sponsor della squadra.

In seguito a un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il sindaco Spazzafumo e lo stesso Rapullino, con il benestare del presidente Renzi, si è giunti a un accordo che vedrà Sideralba sostenere le attività del settore giovanile della Sambenedettese Calcio in modo che la squadra possa disputare le restanti partite del campionato con la necessaria tranquillità.

Lungi dall’entrare nel merito delle vicende societarie, con questo atto il sindaco Antonio Spazzafumo ha inteso preservare la serenità del settore giovanile della Samb e il diritto dei giovani atleti di concludere una stagione per la quale si sono impegnati con entusiasmo e dedizione.