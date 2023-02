PESCARA – Piano d’azione “Steal Jobs” sul lavoro nero. Scoperti oltre 160 impiegati del “sommerso”. Maxisanzioni sino a 240.000 euro. Segue la nota delle Fiamme Gialle:

«Impiegati nei servizi di necroforo, anche se in ferie o malattia e, in alcuni casi, senza contratto. Sono altri 32 gli addetti alle attività di “spallaggio” dei funerali dell’entroterra pescarese risultati irregolari agli ulteriori controlli effettuati dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli nell’ambito del piano d’azione “Steal Jobs”, contro il “lavoro sommerso” nel settore delle onoranze funebri della provincia.

È così che il totale dei dipendenti non adeguatamente registrati nel rapporto di lavoro arriva, per il momento, a quota 162. Di questi, molti completamente “in nero”, alcuni anche assunti da altre imprese o addirittura disoccupati e percettori del Reddito di Cittadinanza e delle misure di sostegno emergenziali per Covid-19.

I finanzieri, infatti, nelle ditte ispezionate hanno constatato, per almeno due annualità, la mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o l’infedele registrazione dei dati sul Libro Unico del Lavoro, scoprendo dipendenti che, assenti in busta paga, perché a riposo, in ferie, infortunati o proprio con nessuna indicazione d’impiego, dai ‘verbali di chiusura feretro’ depositati nei Comuni per l’occasione sono risultati invece presenti.

Dai risultati investigativi, inoltre, è emerso come le ditte irregolari garantissero personale per due ore circa, con un costo medio a persona di € 100 per un servizio di trasporto dalla camera mortuaria sino all’arrivo al cimitero per la tumulazione. Ma, spesso, per le prestazioni dei necrofori (il cui prezzo, a cerimonia funebre, era quindi di quasi € 400) non è stata emessa alcuna fattura da parte dei datori di lavoro. Nella contabilità infatti, sono stati rinvenuti, oltre contributi non pagati, ricavi non dichiarati e compensi “fuori busta”.

Le indagini della Tenenza di Popoli si sono concluse con l’irrogazione di maxi-sanzioni amministrative che, cumulativamente, possono arrivare a oltre 240.000 euro e avere anche possibili riflessi penali, per falso in atto pubblico.

Tutti i risultati sono stati trasmessi al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e all’I.N.A.I.L. per la regolarizzazione delle posizioni lavorative, a tutela degli interessi dei dipendenti irregolari dal punto di vista assistenziale, assicurativo e previdenziale.

Nell’attività di servizio svolta dalla Tenenza di Popoli, su coordinamento del Comando Provinciale di Pescara, i finanzieri hanno ideato una tecnica investigativa efficace di “data cross-checking and verification”, replicabile, sulla base della normativa di settore, su tutto il territorio dello Stato, per far emergere l’economia sommersa che si annida, su scala nazionale, nello specifico comparto imprenditoriale.