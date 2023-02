Infoservice Sambenedettese Basket – Ubs Foligno Basket 50-98

Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter 4, Veronesi 14, Marino ne, Di Monte, Acciarri 5, Mittica 8, Marziani 2, Maiorana Liga, Castorino, Di Emidio, Camplese, Llukacej 17. All. Roncarolo

Ubs Foligno Basket: Metalla 6, Gandolfo 11, Tosti 9, Finauro 13, Mariotti 7, Garcia 28, Guerrini 7, Patani ne, Cimarelli ne, Donati 17. All. Pierotti

Parziali: 21-29, 6-25, 13-19, 10-25.

Progressivi: 21-29, 27-54, 40-73, 50-98.

Usciti per 5 falli: nessuno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Infoservice Sambenedettese Basket cade al Palazzetto “B. Speca” contro Ubs Foligno Basket con il punteggio di 50-98. Esordio per il neoacquisto Castorino ufficializzato in giornata odierna, spazio anche per i giovanissimi del settore giovanile rossoblu: Marziani, Di Emidio e Camplese.

La squadra di coach Roncarolo tiene testa alla squadra ospite soltanto nel primo quarto andando per un momento anche in vantaggio, ma concludono il periodo 21-29, sotto di otto punti.

Nel secondo quarto i rossoblu non riescono a reagire e mettono a segno soltanto sei punti e di conseguenza la formazione di Pierotti ne approfitta portandosi al riposo sul 27-54.

Nel terzo quarto ormai i giochi sono chiusi e Foligno si porta sul 40-73 e conclude il match sul 50-98.