MARONE 6,5 Si presenta subito con un intervento reattivo e salvifico su Sebastiani. Qualche piccola apprensione nelle uscite. Scartato da Moretti in occasione del gol, ma tiene in piedi la baracca salvando su Muzzi all’80’.

ALBONI (’01) 6 Parte bene, con un paio di discese sulla fascia. Col passare dei minuti rinuncia ad offendere, restando in copertura per aiutare i due centrali in difficoltà. Sostituito dopo un’ora di gioco.

ZAFFAGNINI 5 Si immola sulla linea al 19′ salvando l’uscita sbagliata di Marone. Poi però pasticcia con Karkalis sul gol del vantaggio ospite, spianando la strada al laziale.

KARKALIS 5 Errore da matita blu, in tandem con Zaffagnini, sul gol dello 0-1, che permette a Moretti di entrare in porta col pallone.

LUZZETTI 5,5 (’03) Il Nuova Florida crea i maggiori pericoli dal suo lato, nel primo tempo va un po’ in affanno facendosi saltare spesso. Partita senza squilli ne svarioni.

FAVO 6 Fluidifica la manovra a centrocampo, vicino al gol del pari con un bel colpo di testa allo scadere del primo tempo. Stanco, lascia il posto a Feliz.

LULLI 5 Evidenzia una condizione fisica precaria, prova a lottare ma arriva spesso in ritardo sulle seconde palle. Ha solo un tempo nelle gambe, poi entra Angiulli.

DEL MORO (’05) 6,5 Un fiore all’occhiello per il calcio sambenedettese che ha bisogno più che mai di giovani del posto come lui. Tra i migliori finchè è stato in campo, sbaglia pochissimo. Gioiellino.

MARRAS (’02) 7 Si guadagna il rigore con una grande azione personale, non l’unica, della sua partita. Crea sempre la superiorità numerica e costringe Contini agli straordinari. Vicino al 2-1 col destro dal limite. Dà un contributo non da poco anche in fase difensiva.

PROIA 6 Prende il giallo per un fallo evitabile a centrocampo, compensa poco dopo facendo ammonire De Martino. Quando cambia passo è sempre pericoloso, ma oggi è mancata precisione nell’ultimo passaggio.

TORROMINO 6 Uno dei primi palloni che ha toccato in area avversaria, è stato quello del rigore, depositato in rete con grande freddezza. Da lì prende fiducia e poco dopo ci riprova da fuori area, ma Giordani gli nega la doppietta. Forse gli serve un attaccante vicino, vedi Cardella (oggi rimasto in panca) o Vita (che però gioca esterno).

Subentrati

ANGIULLI 5,5 (dal 45′) Un mancino dal limite deviato tra le braccia di Giordani e poco più.

VISCARDI (’04, dal 60′) 5,5 All’80’ si fa saltare da Muzzi, Marone ci mette una ‘pezza’ ed evita la quarta sconfitta di fila.

FELIZ RABACAL (’01, dal 60′) 6 Prova a dare dinamicità ad un centrocampo che fatica a trovare spunti tra le linee.

VITA 5,5 (dal 60′) Agisce largo a sinistra per cercare di convergere col destro a rientrare, cosa che gli riesce però poche volte. Ci si aspettava un impatto maggiore.

MAUTHE (04, dal 70′) 6 Gioca largo a destra al posto di Alboni. Fa il suo, senza prendersi grossi rischi.

MANONI 6 A fine partita raduna tutti i suoi ragazzi in cerchio, si mette al centro e, dalla mimica, presumibilmente dice loro che è un buon punto. D’altronde dopo tre sconfitte di fila, tornare a muovere la classifica è un primo piccolo segnale di ripartenza. Ha tanto lavoro da fare, ma di certo non può far miracoli. Un passetto alla volta, può essere l’uomo giusto per compattare un gruppo che sta vivendo una situazione psicologica difficile. Ora testa a Pineto.