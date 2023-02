NOTE: Stadio Riviera delle Palme, cielo sereno, 7°C. Campo in condizioni non perfette. Samb in bianco, Nuova Florida in biancorosso.

ANGOLI: 4-0

AMMONITI: Proia (S) 25′ pt, De Martino (N) 28′ pt, Del Bello (N) 30′ pt

ESPULSI:

MARCATORI: Moretti (N) 38′ pt

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Marone, Zaffagnini, Lulli, Favo, Torromino, Luzzetti, Marras, Proia, Del Moro, Karkalis, Alboni

A disposizione: Mazzi, Cardella, Vita, Agostinone, Feliz, Amato, Mauthe, Angiulli, Viscardi

Allenatore: Manolo Manoni

TEAM NUOVA FLORIDA: Giordani, Moretti, Miola, Pacillo, Tamburlani, Valentini, Menghi, Contini, Dal Bello, De Martino, Sebastiani

A disposizione: Spadini, Ferrari, Basualdo, Cappiello, Quinterno, Muzzi, Vari, Mocanu, Zitelli

Allenatore: Alessandro Boccolini

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita

8′ Occasione Nuova Florida! Karkalis perde un pallone sanguinoso, Sebastiani si invola verso la porta ma Marone si stende in maniera provvidenziale

10′ Atmosfera quasi surreale al Riviera: i tifosi rossoblù hanno deciso di scioperare per protestare contro la dirigenza, i pochi accorsi allo stadio rimangono in silenzio. Nel frattempo buon tentativo di Marras, che viene fermato quando sta per calciare verso la porta difesa da Giordani

12′ Recupera palla del Moro, ma Lulli non riesce a gestire la palla per imbeccare gli altri attaccanti rossoblù

15′ Marras con un no-look improvviso prova a servire l’inserimento di un attaccante: il giovane romano non viene capito dai compagni

17′ Torromino tenta il cross, viene intercettato ma reclama un fallo di mano: palla che per l’arbitro finisce in corner

19′ Occasione Samb! Proia si gira per mandare in rete il cross di Torromino, Giordani si stende e blocca la palla sulla linea

20′ Grandissimo salvataggio di Zaffagnini! Azione pericolosa degli ospiti, Marone esce a vuoto lasciando lo specchio sguarnito. La conclusione a botta sicura di Sebastiani viene intercettata dal difensore rossoblù

21′ Numero di Proia che salta il suo marcatore, il centrocampista crossa ma il pallone finisce sul fondo

25′ Fallo di Proia, ammonito il 27 rossoblù

27′ Fallo in attacco di Lulli, gli ospiti ripartono da Giordani

28′ Fallo di De Martino su Proia, ammonito il 33 laziale

30′ Ammonito Del Bello per un fallo su Marras

32′ Punizione per la Samb, Proia tenta il colpo a sorpresa da lontanissimo ma Giordani non si lascia trafiggere

33′ Lulli trattiene il pallone tra le gambe, punizione per gli ospiti

35′ Calcio d’angolo per la Samb, occasione per Zaffagnini ma è ancora corner

38′ VANTAGGIO DEL NUOVA FLORIDA. Errore della difesa rossoblù, Moretti salta Marone e conclude indisturbato

43′ Brutto lancio in profondità di Zaffagnini, palla sul fondo

44′ Fallo su Marras, punizione per la Samb

45′ Colpo di testa di Favo, ancora decisivo Giordani!

45+1′ Fallo di Zaffagnini, punizione per gli ospiti

45+1′ Finisce il primo tempo. Ospiti in vantaggio

SECONDO TEMPO

1′ Inizia il secondo tempo

1′ Manoni sostituisce Luca Lulli con Federico Angiulli

3′ Gol annullato agli ospiti. L’attaccante del Nuova Florida viene pescato in fuorigioco

5′ RIGORE PER LA SAMB! FALLO SU MARRAS!