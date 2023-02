NOTE: Stadio Riviera delle Palme, cielo sereno, 7°C. Campo in condizioni non perfette. Samb in bianco, Nuova Florida in biancorosso.

ANGOLI: 1-0

AMMONITI:

ESPULSI:

MARCATORI:

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Marone, Zaffagnini, Lulli, Favo, Torromino, Luzzetti, Marras, Proia, Del Moro, Karkalis, Alboni

A disposizione: Mazzi, Cardella, Vita, Agostinone, Feliz, Amato, Mauthe, Angiulli, Viscardi

Allenatore: Manolo Manoni

TEAM NUOVA FLORIDA: Giordani, Moretti, Miola, Pacillo, Tamburlani, Valentini, Menghi, Contini, Dal Bello, De Martino, Sebastiani

A disposizione: Spadini, Ferrari, Basualdo, Cappiello, Quinterno, Muzzi, Vari, Mocanu, Zitelli

Allenatore: Alessandro Boccolini

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita

8′ Occasione Nuova Florida! Karkalis perde un pallone sanguinoso, Sebastiani si invola verso la porta ma Marone si stende in maniera provvidenziale

10′ Atmosfera quasi surreale al Riviera: i tifosi rossoblù hanno deciso di scioperare per protestare contro la dirigenza, i pochi accorsi allo stadio rimangono in silenzio. Nel frattempo buon tentativo di Marras, che viene fermato quando sta per calciare verso la porta difesa da Giordani

12′ Recupera palla del Moro, ma Lulli non riesce a gestire la palla per imbeccare gli altri attaccanti rossoblù

15′ Marras con un no-look improvviso prova a servire l’inserimento di un attaccante: il giovane romano non viene capito dai compagni

17′ Torromino tenta il cross, viene intercettato ma reclama un fallo di mano: palla che per l’arbitro finisce in corner