SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rinforzo per la Infoservice Sambenedettese Basket che in giornata odierna ha annunciato la firma del playmaker classe 2003 Elia Castorino. Di seguito il comunicato del club.

“La Sambenedettese Basket è lieta di annunciare la firma di Elia Castorino, playmaker classe 2003. Il giovane nato in provincia di Varese è cresciuto nella Pallacanestro Verbano prima di trasferirsi alla Sambenedettese Basket, per lui è un gradito ritorno in rossoblu”.