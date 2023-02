SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Caso Medusa, parla la Sunrise Srl, attuale società affittuaria del locale: “Siamo completamente estranei alle vicende giudiziarie che hanno riguardato le società facenti capo ai signori Scaramucci, Tulli e Cingolà, continueremo ad investire nello chalet come abbiamo fatto brillantemente negli ultimi due anni”. Segue il comunicato:

«Al fine di evitare un grave danno di immagine, a seguito della notizia apparsa sui quotidiani locali in merito alla sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno che ha riconosciuto un risarcimento danni a favore della sig.ra Scaramucci, quale precedente gestore dello Chalet Medusa, è doveroso fare chiarezza sui soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria e che nulla hanno a che vedere con la società che attualmente gestisce lo stabilimento balneare.

La Sunrise s.r.l., attuale società affittuaria dello Chalet Medusa, non è tenuta ad alcun risarcimento dei danni a favore della sig.ra Serena Scaramucci atteso che la Sunrise non è mai stata parte processuale di alcuna causa civile.

Il contenzioso definito dal Tribunale di Ascoli Piceno, riguardava questioni giuridiche tra i diversi concessionari succedutisi negli anni e la vecchia società di gestione. Ne deriva che la Sunrise, e così lo stabilimento balneare La Medusa, risultano completamente estranei alle vicende giudiziarie che hanno riguardato le società facenti capo ai signori Scaramucci, Tulli e Cingolà.

Quindi, lo Chalet Medusa, oggi gestito dalla Sunrise s.r.l., in virtù di regolare contratto di affitto di azienda, indifferente alle vicende giudiziarie sopra indicate, continuerà la propria attività economica commerciale così come ha fatto brillantemente negli ultimi due anni, proseguendo ad investire in quel progetto che ha reso lo Chalet La Medusa uno degli stabilimenti balneari più belli ed attraenti di tutta la Riviera Adriatica».