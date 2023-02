ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Pietropaolo G., Veccia (19′ st Picciola), De Cesaris, Piunti (42′ st Guerrero), D’Intino (39′ st Travaglia), Tedeschi, Galli, Pietropaolo A., Liberati (28′ st Iovannisci).

A disposizione: Filipponi, Di Luca, Di Salvatore, Fares, D’Angelo. Allenatore Salvatore Fusco

CASETTE VERDINI: Grifi, Donnari, Marziali (23′ st Capozucca), Bordi, Menchi (8′ st Ribichini), Tacconi, Tidiane, Russo, Ulivello (38′ st Ramadori), Sejfullai (27′ st Pianelli), Barchetta (8’st Malaccari).

A disposizione: Ciminari, Maffei, Lami, Ghannaoui. Allenatore Roberto Lattanzi.

MARTINSICURO – Un Atletico Centobuchi spumeggiante torna alla vittoria allo Stadio “A. Tommolini” e si aggiudica i tre punti contro il Casette Verdini grazie ad una tripletta di Liberati.

La prima frazione di gara ha veramente regalato poche emozioni nella prima mezz’ora dove i padroni di casa sono scesi in campo con meno decisione rispetto ad altre partite mentre gli ospiti hanno tenuto bene il campo.

La prima occasione del match arriva al 38′ pt con Liberati che pesca in profondità Galli, il 9 entra in area e segna ma il guardalinee ravvisa il fuorigioco. Ma passa un minuto e sblocca il match Liberati: l’11, dalla destra, se ne va in mezzo a due avversari, entra in area e con un tiro al volo deposita in rete sul secondo palo siglando l’1-0 e porta i suoi in vantaggio al termine del primo tempo.

Nel secondo tempo la musica non cambia e la formazione di Fusco offre una buona prestazione anche in difesa concedendo davvero poco agli avversari. Al 3′ st arriva il raddoppio: cross dalla sinistra di Pietropaolo A. che trova Tedeschi, l’8 conclude verso la porta ma il tiro viene ribattuto e sul tap-in si avventa Liberati che realizza la doppietta. Al 14′ st i biancazzurri protestano per un rigore non assegnato dopo un fallo di mano di un difensore ospite. Al 17′ st la squadra di casa chiude i conti: azione caparbia di Galli che dalla sinistra crossa in area e trova il tacco di Liberati ed è 3-0. A fine gara espulsi Sejfullai e D’Angelo.

Dopo 5 minuti di recupero gli uomini di Fusco festeggiano e si portano a 28 punti in classifica.

Di seguito i gol dell’Atletico Centobuchi