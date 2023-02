PILLOLE NEWS. Dall’incontro che il sindaco Antonio Spazzafumo ha avuto con una delegazione di Autostrade per Italia per conoscere la situazione dei lavori, leggo “per ridurre i disagi per gli utenti che rappresentano una grande preoccupazione per tutte le comunità di questo lembo meridionale delle Marche” e anche “per interventi di manutenzione della viabilità comunale”.

Encomiabile l’impegno del primo cittadino sambenedettese ma mi sembra che si siano trattati temi che non hanno centrato il vero problema che riguarda tutti coloro che percorrono il tratto di A14 in questione. La preoccupazione per le comunità di questo lembo, la viabilità comunale sono dettagli che guarda caso riguardano molto meno gli automobilisti del territorio Piceno ma molto di più tutti gli altri. Il ‘nostro’ disagio consiste nel saltare il tratto incriminato, da nord e/o da sud. Come ormai fanno in molti. Chi invece, da sud o da nord deve attraversarlo, è impossibile evitarlo per cui, come comunità interessata, dobbiamo evitare che quasi giornalmente si verifichino tragedie come quella di sabato.

Gli amministratori del nostro territorio non dovrebbe in questo caso preoccuparsi della viabilità comunale (‘Anche’ al limite) ma devono prendere posizioni forti, chiedendo l’inizio dei lavori per una terza corsia o lo spostamento ad ovest del tratto che riguarda il nostro. Evitare quella che sta diventando un’ecatombe merita la massima attenzione, a tutto il resto si può rimediare.