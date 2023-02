TESTA 5 Sbaglia i tempi dell’uscita su Zanni che lo salta e insacca nella porta sguarnita.

PETRINI 6 Prova a scendere sulla corsia di destra ma con Parolisi dialoga poco.

SENSI 6 Sul gran gol dell’1-0 sono più i meriti di Broso che i demeriti suoi.

ROVINELLI 6 Quando il Fano lancia lungo lui risponde sempre presente.

PASQUALINI 5,5 Poche discese sulla fascia. Perde lui il pallone che costa il 2-0.

ROSSI 5,5 Non riesce quasi mai a prendere la seconda palla. Ingabbiato dalle maglie granata.

D’ALESSANDRO 6 Stesso discorso fatto per Rossi. Lotta in mezzo al campo e vince alcuni duelli.

PIETROPAOLO 6 In fase di costruzione, i lanci lunghi a saltare il centrocampo caratterizzano la manovra orange. Prova a giocarla a terra quando può. Ammonito.

PAROLISI 6 Ha sul mancino l’occasione del pari, ma calcia centrale e Bizzini gliela prende.

BATTISTA 6 Preso costantemente a calci finché è stato in campo, ma l’arbitro non ha mai estratto il giallo verso i giocatori di casa. Andrebbe tutelato di più visto che gli avversari sanno che è pericoloso con i suoi dribbling.

NAPOLANO 6,5 Suoi i tiri in porta più pericolosi. Penalizzato da un gioco che vede per lo più lanci lunghi. Con lui in campo bisognerebbe forse giocare più palla a terra. Ci prova su punizione ma Bizzini c’è.

CIAMPELLI 6 Al Mancini di Fano è arrivata la terza sconfitta consecutiva per i suoi ragazzi, che pur giocando una buona partita (basti vedere la supremazia sui calci d’angolo battuti 2-12) sono usciti dal campo con un secco 2-0. A differenza delle sconfitte con Roma City e Termoli tuttavia, contro il Fano si è visto un Pda più propositivo, che quantomeno ha provato a pareggiarla a costo di sbilanciarsi (il raddoppio granata è infatti arrivato in contropiede). Chi stentava a credere alle parole di Ciampelli quando diceva che il primo obiettivo era la salvezza, forse oggi si dovrà ricredere, alla luce di un girone di ritorno che sembra essere davvero tutt’altro campionato.

Dalla panchina

VERDESI 6

SPAGNA 6

PASSALACQUA 6

BUONAVOGLIA 6

ZOBOLETTI 6