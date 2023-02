FANO – Tutto pronto al “Mancini”.

NOTE

Giornata di sole, campo in buone condizioni. Padroni di casa in maglia granata, ospiti in casacca bianca con inserti celesti.

FORMAZIONI

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-3): Bizzini (02), Bonacchi, Tomassini, Urbinati (85′ Zingaretti), Nappo, Schiaroli, Brunetti (04, 72′ Roberti), Zanni (02), Broso (87′ Cecconi), Nappello (65′ Capezzani), Serges (03, 80′ Allegrucci). All. Mosconi.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Petrini (02, 65′ Buonavoglia), Pasqualini, Sensi, Rovinelli (02, 55′ Passalacqua), Rossi (55′ Verdesi), Pietropaolo (03), Parolisi (04, 65′ Zoboletti), D’Alessandro, Napolano, Battista (70′ Spagna). All. Ciampelli.

ANGOLI

2-9

AMMONITI Pietropaolo (P) Capezzani (F)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

4′ FANO AVANTI. Primo angolo della gara per il Fano, cross da destra di Nappello, Broso calcia al volo e la mette sotto al sette.

8′ Occasione per Parolisi lanciato da Napolano tra le linee, il suo mancino è però centrale.

11′ Gran brivido per il portiere del Fano che su un retropassaggio non stoppa il pallone e per poco la combina grossa sul pressing di Napolano.

15′ Conclusione di Brunetti dal limite ribattuta.

20′ Punizione dai 20 metri guadagnata da Battista. E’ la mattonella di Napolano.

21′ Palla alta di pochissimo sopra la traversa dopo una lieve deviazione della barriera. Nulla di fatto sul corner seguente.

23′ Altro fallo su Battista, che ogni volta che prova a girarsi viene falciato dai difensori granata. Ancora Napolano sul pallone.

24′ Stavolta il numero 10 prende lo specchio ma Bizzini vola e mette in corner.

34′ Fase di lotta a centrocampo tra le due squadre, col Fano che lascia impostare i biancocelesti.

40′ Resta a terra Tomassini dopo un contrasto, entra lo staff medico ma il difensore è in grado di continuare regolarmente.

43′ Punizione dal limite per il Fano, Nappello calcia sulla barriera.

44′ Mister Ciampelli inverte i due esterni Battista e Parolisi per togliere punti di riferimento ai granata.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1′ Finisce qui il primo tempo. Porto d’Ascoli con più possesso palla e tiri in porta, ma il Fano è stato più cinico e ha approcciato meglio la gara, trovando il gol al primo ed unico tiro in porta.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa con i medesimi 22 in campo. Nell’intervallo, hanno intensificato il riscaldamento Verdesi, Passalacqua e Buonavoglia.

50′ Gioco fermo per consentire le cure mediche all’assistente dell’arbitro che ha subito un infortunio muscolare.

53′ Gioco ancora fermo, Doriana Isidora Lo Calio di Seregno non sembra in grado di poter proseguire.

55′ Torna in campo l’assistente che riesce a stringere i denti. Riprende il gioco dopo quasi 5 minuti di stop.

56′ Fuori Rovinelli e Rossi per Verdesi e Passalacqua nel Pda.

58′ Angolo Fano, Testa esce in presa alta e blocca la sfera.

60′ Si vede il Pda. Destro di Petrini dal limite sul fondo non di molto.

62′ Sul fronte opposto ci prova Zanni dai 20 metri. Alto.

65′ Giallo per Pietropaolo che ha interrotto con un fallo tattico una pericolosa ripartenza granata.

66′ Angolo per il Porto. Napolano calcia direttamente in porta ma Bizzini respinge di pugno. Poi c’è carica su di lui, gioco fermo.

70′ Altro cambio di mister Ciampelli. Fuori Battista per Spagna.

72′ Sfiora il pari il Pda. Gran mancino di Passalacqua sugli sviluppi di un calcio di punizione. Palla alta di poco.

75′ Punizione dai 30 metri per il Porto d’Ascoli, Napolano calcia alto.

80′ Altro angolo per gli ospiti, Bizzini allontana di pugno.

83′ Raddoppio Fano, contropiede micidiale dei granata dopo una palla persa da Pasqualini. Zanni salta anche Testa e deposita in rete a porta sguarnita. 2-0. E’ notte fonda per il Porto d’Ascoli.

85′ Angolo per il Pda che prova una reazione. L’arbitro però vede un fallo in attacco e fischia.

90′ Concessi 9 di recupero, per l’infortunio della guardalinee.

90’+2′ Napolano prova a riaprirla ma il suo destro dal limite si spegne a lato.

90’+4′ Colpo di testa di Passalacqua bloccato da Bizzini.