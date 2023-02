SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Verso Samb-Nuova Florida, le parole di mister Manoni: “Partita importante, dobbiamo raccogliere il massimo”. «Veniamo da tre settimane amarissime, domani mi aspetto – e sicuramente sarà così, ne sono convinto – una grande prestazione da parte dei ragazzi. Domani dobbiamo invertire questo momento, ritornare a fare punti e a rendere il nostro campo un fortino com’è sempre stato negli anni e magari, con la nostra volontà, cercare di riaccendere qualche animo che so che ci potrà dare una grossa mano, domani e in futuro. Il Nuova Florida è sicuramente una squadra di categoria: in questi anni ha fatto sempre molto bene, magari quest’anno ha faticato un pochino però è una squadra di tutto rispetto. Ripeto, quella di domani è una partita troppo importante dal punto di vista sia mentale che di classifica: perciò dobbiamo cercare e raccogliere il massimo. Marone? È un ragazzo voglioso, determinato, carico d’entusiasmo, che vuole dare una mano a questa squadra. Vedremo se domani sarà lui a scendere in campo, ma il suo atteggiamento è quello che devono avere tutti gli effettivi. Infermeria? Conson è in fase di recupero, la prossima settimana potrebbe rientrare in gruppo. Abbiamo recuperato appieno Proia, ha dato continuità nelle settimane di lavoro Lulli quindi siamo quasi al completo».