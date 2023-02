GROTTAMMARE – Consiglio Universitario Nazionale, eletto il dottorando grottammarese Davide Clementi. McCourt: “Bel risultato sia a livello personale che per l’intero Ateneo”. Il giovane, classe ’96, farà quindi parte del massimo organo di rappresentanza del sistema universitario.

Segue il post pubblicato a riguardo dalla pagina Facebook ufficiale dell’Università di Macerata:

«Davide Clementi, dottorando di ricerca in Diritto privato comparato (corso in Diritto e Innovazione) di UniMc, è stato eletto al . Già rappresentante nazionale dei dottorandi in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il dottorando UniMc è risultato il fra la componente studentesca, dottorale e di specializzazione che farà parte del massimo organo di rappresentanza del sistema universitario in seno al Ministero dell’Università e della Ricerca.