SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco più di un allenamento per la banda di Michetti, che al PalaSpeca di San Benedetto del Tronto rispetta il pronostico e sgretola i locali della Tribalcio vincendo per ben 2-15. Altri tre punti dunque, che lanciano la Samb C5 a quota 36 punti in classifica.

Partita a senso unico in entrambe le frazioni di gioco, in cui la fisionomia della gara è parsa subito chiara ai circa 30 presenti giunti sulle tribune del bel palazzetto sambenedettese per godersi lo spettacolo: Samb con lo scettro del gioco in pugno, Tribalcio chiamata a limitare i danni.

Per la Samb segnano praticamente tutti, ad eccezione di Piccinini e dei portieri: sugli scudi un super Firmani, autore di 5 gol; ottime le prestazioni di De Carolis e Del Grande che siglano una doppietta a testa; un gol ciascuno per Ulissi, Nava, Fusco, Castelli, Mindoli e Bartolini, quest’ultimo costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco per colpa dell’ennesimo infortunio muscolare.

Neanche il tempo di godersi questa rotonda vittoria che è già ora di pensare al prossimo impegno, quando venerdì 10 febbraio alle 21 Mindoli e compagni riceveranno al Sabatino D’Angelo i sangiorgesi del Frog’s Club.