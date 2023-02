GROTTAMMARE – Ennesimo, tragico incidente sul tratto di A14 che lambisce la Riviera: morti in uno schianto in galleria a Grottammare padre e due figli. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la madre non sarebbe rimasta coinvolta nell’incidente: ci scusiamo con familiari e lettori per aver diffuso un dettaglio falso in precedenza. Verserebbe invece in gravi condizioni l’altro figlio, un ragazzino di 14 anni. L’impatto è avvenuto sulla carreggiata in direzione Nord. Il traffico è bloccato nell’area interessata: si segnalano lunghe code, fino a 2 km tra Pedaso e Grottammare. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Autostradale e i Vigili del Fuoco.