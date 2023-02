FANO (PU) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 20 a Bellocchi di Fano per l’incendio di un annesso di un’abitazione. Sul posto la squadra dei Pompieri di Fano con due autobotti, e personale dalla sede centrale di Pesaro con un’altra autobotte, ha spento le fiamme e sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura. Non si segnalano persone coinvolte.