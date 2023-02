SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno in novanta a partire da San Benedetto per partecipare al “Torneo dei due Mari” ad Artena, vicino Roma, insieme ad allenatori e genitori. Sabato 4 e domenica 5 febbraio saranno due giorni dedicati interamente allo sport ma anche alla cultura, in quanto al termine delle partite, gli atleti sono attesi al ‘Museo Fango e Sudore’ per una visita guidata con il presidente Corrado Mattoccia.

La particolarità di questa trasferta sta nell’organizzazione che il club di Artena, gemellato con San Benedetto, ha riproposto sulla scia di quanto fatto in precedenza dall’Unione Rugby, ovvero che i ragazzi verranno ospitati dalle famiglie dei giocatori avversari in campo. Un’esperienza di vita che sarà da ricordare per i giovani atleti di età compresa tra i 9 e i 14 anni.

La domenica poi saranno tutti all’Olimpico sugli spalti a tifare per l’Italia che sfiderà la Francia nel primo incontro del Sei Nazioni.