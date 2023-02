SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È tempo di traguardi e festeggiamenti per Niko Fiori.

Negozio storico di fiori a San Benedetto, esistente da oltre 50 anni in Viale De Gasperi e punto di riferimento per la cittadinanza, è in mano alla Nicoletta e a sua figlia Oana, che festeggeranno il 4 febbraio ben 16 anni di attività!

Per celebrare questa importante data, che cade proprio in prossimità di San Valentino, Niko Fiori ha pensato a una speciale promozione: uno sconto sulle rose rosse comunicando in negozio il codice sconto “NIKO FIORI PROMO”.

In occasione del compleanno di Niko Fiori, Nicoletta esprime gioia e soddisfazione per l’andamento dell’attività: “La passione e l’amore per il nostro lavoro ci permette di crescere giorno dopo giorno. Nonostante i naturali alti e bassi, l’attività va alla grande e siamo felici di rappresentare un punto di riferimento per la cittadinanza”.

Da Niko Fiori è possibile trovare una grande varietà di piante e fiori e richiedere composizioni floreali anche per matrimoni e cerimonie di ogni tipo. Attivo anche un servizio di consegna a domicilio.

Niko Fiori è in Viale De Gasperi 30 a San Benedetto del Tronto. Per info: 0735 84743