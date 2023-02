MARTINSICURO – Imposta di soggiorno, rispettate le previsioni d’incasso a Martinsicuro: superata la cifra record di 204mila euro. Segue la nota dell’assessore al bilancio Tommolini:

«L’analisi contabile dell’andamento dell’imposta di soggiorno dell’annualità 2022 si è conclusa certificando un incasso di Euro 204.495,37, centrando in pieno la previsione di incasso di Euro 204.000,00 formulata nel bilancio preventivo del nostro Comune.

Rispetto al 2021, quando l’introito complessivo fu di Euro 149.385,54, si è quindi registrato un accrescimento di oltre il 36%!

Molto positivi anche i numeri relativi alle presenze turistiche correlate con l’applicazione dell’imposta: i soggetti presenti passano dai 49.474 del 2021 ai 52.705 del 2022, con un incremento del 6,53%; i pernottamenti passano dai 269.952 del 2021 ai 303.114 del 2022, con un significativo aumento del 12,28%.

Il contributo medio pro-capite del singolo soggetto presente è stato di soli 3,88 Euro circa, a confermare la bassa incidenza dell’imposta per il turista contribuente.

Quanto illustrato è pertanto, un chiaro segno che la crescita degli incassi non è dovuta semplicemente al ritocco delle tariffe, ma anche ad un importante sviluppo delle presenze turistiche, con ciò dimostrando che la preferenza del turismo per la nostra Città sta crescendo per effetto del buon lavoro che si è compiuto negli anni passati e che si sta compiendo.

Non era affatto facile formulare queste previsioni e l’averle rispettate completamente rappresenta indubbiamente un grande successo di programmazione finanziaria e di collaborazione con i nostri operatori turistici.

Un importante risultato grazie al quale la nostra Città può dire con la concretezza dei numeri e non con le chiacchiere, di aver imboccato la strada giusta e che nei prossimi anni potrà affrontare al meglio il programma d’investimenti in atto, primo fra tutti il nuovo Lungomare, fondamentale infrastruttura che potrà contribuire ad un maggiore sviluppo alla nostra industria turistica e alla sua nota capacità di creare posti di Lavoro».