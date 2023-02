GROTTAMMARE – Concluso l’intervento di messa in sicurezza stradale eseguito nei giorni scorsi in tre punti della città, un altro cantiere è pronto a partire per migliorare soprattutto la viabilità pedonale, a nord e a sud della città. Il progetto, affidato all’impresa Adriatica Strade di Grottammare per l’importo complessivo di 16.969,94 euro, riguarda la sistemazione della pavimentazione di piazza Carducci, in più punti divelta dalle radici dei pini, e la regolamentazione di passaggi pedonali e parcheggi lungo il tratto est di via F.lli Rosselli, dalla stazione dei Carabinieri all’incrocio con via Sisto V.

Relativamente alla messa in sicurezza stradale, è costato complessivamente poco più di 15mila euro l’intervento di sostituzione/installazione di sistemi di protezione lungo la Ss16, per garantire la sicurezza del passaggio sopra il fosso delle Tavole in zona Ischia, in via Beata Lavinia Sernardi nel centro storico-zona Castello e lungo la Sp Cuprense, nei pressi dell’incrocio con la via Mezzina. Fornitura e messa in opera a cura della ditta Grandi Lavori srl di Frosinone.

Sempre in tema di sicurezza stradale, questa mattina, il personale dell’area Lavori pubblici ha affrontato un altro importante intervento da attuare pure sulla Ss16, immediatamente a sud del ponte Tesino. Si tratta della regolamentazione del transito nel tratto di fronte al centro La Fornace, teatro di sinistri anche gravi, dove sono previste la definizione di corsie che non permettano sorpassi e l’installazione di un semaforo intelligente all’incrocio con via Montesecco. Anche in questo caso, il progetto è pronto per l’esecuzione e già finanziato con 140mila euro di fondi regionali per la sicurezza stradale assegnati nel 2021 con disponibilità 2023.