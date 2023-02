SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è verificato un incidente nelle prime ore del giorno, tra San Benedetto e Acquaviva, lungo la SP 36 Lungalbula: un 60enne ha perso il controllo della sua auto, terminando la sua corsa contro il guard rail. Le Forze dell’Ordine stanno vagliando le possibili cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Sanitari del 118. L’uomo, trasportato al vicino Ospedale Madonna del Soccorso, non verserebbe in gravi condizioni.